Eerst noemde hij Brusselse houding "verstandig", nu wil minister De Crem "recht op betogen inperken"

"Ik vraag uitdrukkelijk om het recht om te betogen in uw gemeente te beperken of om - indien echt noodzakelijk - een betoging te verbieden." In een brief aan alle burgemeesters en provinciegouverneurs roept minister Pieter De Crem (CD&V) op om het recht op betogen in te perken in het kader van de coronamaatregelen.