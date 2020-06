"Juneteenth" en Tulsa: waarom datum en plek die Trump koos voor heropstart kiescampagne zo gevoelig liggen in VS

Op 19 juni 1865 werd in Texas als laatste staat van de zuidelijke Confederatie de "Emancipation Proclamation" afgekondigd. Daarmee werd de slavernij in de laatste zuidelijke staat officieel onwettig verklaard en waren de zwarten er vrij.

Het decreet van toenmalig president Abraham Lincoln was sinds januari 1863 van kracht en was in feite niet helemaal wettelijk: slavernij was immers een bevoegdheid van de deelstaten en niet van de federale regering. Daarom haalde Lincoln een trucje uit: het decreet was enkel van toepassing op de afgescheurde zuidelijke staten, waar de lokale overheid volgens hem in opstand was en dus onwettig was. De slavernij werd dus niet afgeschaft in de vier slavenstaten die bij de VS waren gebleven: Missouri, Kentucky, Maryland en Delaware.