West-Vlaanderen heeft voor het eerst een vrouw als korpschef

De nieuwe korpschef van Het Houtsche, Veerle Dhont, is 51 en heeft 3 dochters. Ze woont in Oost-Vlaanderen en werkte tot voor kort bij de politie van Gent. Het verschil is groot. Het korps in Gent telt bijna 1.500 personeelsleden, in de zone 't Houtsche werken maar een 120-tal mensen.

Maar de nieuwe korpschef is enthousiast. Ze voelt zich als enige vrouw als korpschef in West-Vlaanderen ook verre van eenzaam. "Er zijn in het basis- en middenkader al heel wat vrouwen aan de slag. Het valt inderdaad op dat er binnen de organisatie steeds minder vrouwen zijn naarmate je hoger in de rangorde gaat. Maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld veranderen. Die trend is al ingezet."