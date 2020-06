Ex-zakenpartner La Brasa in Langemark-Poelkapelle veroordeeld voor foto's naaktfeestje

In de zomer van 2018 werden bijna 190 beelden verspreid van een naaktfeestje in zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle. Op de beelden stond ook een toenmalige schepen. Ze werden naar verscheidene politici verstuurd uit de regio en op sociale media gezet. Na onderzoek bleken ze verspreid door een ex-zakenpartner van La Brasa die ruzie had met de uitbater. Het jaar ervoor hadden de twee de zomerbar nog samen gerund, onder een andere naam, maar hij was buitenspel gezet.

Er bleken bij de naaktfoto's nog twee andere mannen betrokken. Eén van hen is vandaag vrijgesproken. Hij had zogenaamd de opdracht gegeven om de foto's te nemen, maar daar zijn geen bewijzen van. Hij zegt enkel getipt te hebben dat er een naaktfeestje zou zijn. Een Ieperse amateur-fotograaf die foto's nam, vanuit een maisveld naast de zomerbar, kreeg opschorting van straf.