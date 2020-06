Francis Alÿs en Hilde Teerlinck voor België naar Biënnale van Venetië

Hij nam deel aan een groot aantal groepstentoonstellingen en had solotentoonstellingen in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, China en Zuid-Korea. In 2017 toonde hij op de Biënnale in Venetië in het Iraaks paviljoen een film over het leven in een vluchtelingenkamp in Irak en aan het front in Mosoel. Een deel van zijn werk is te zien op YouTube.