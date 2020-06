Fransen steken weer grens over voor goedkope Belgische tabak

Een pakje van 5 euro kost in Frankrijk gemakkelijk 13 euro. Heel wat Fransen rijden daarom graag om, om bij ons sigaretten in te slaan. In Adinkerke, Menen en ook op de Zwarteberg in Heuvelland is dat tabakstoerisme zelfs een serieuze business. Duizenden Fransen en komen daar normaal gezien hun inkopen doen omdat de accijnzen bij hen veel duurder zijn. In Menen stonden ze vandaag dan ook al massaal aan te schuiven.