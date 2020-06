Geaardheid mag geen reden zijn voor ontslag, beslist Amerikaans Hooggerechtshof: "Historisch arrest"

Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders mogen in de VS niet wegens hun geaardheid worden ontslagen of gediscrimineerd op de werkvloer. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat de Civil Rights Act uit 1964 ook geldt voor hen. Het arrest is een belangrijke overwinning voor de homorechtenbeweging in de VS. "Een historisch arrest", zegt correspondent in de VS Björn Soenens. "Het is bijna net zo belangrijk als de goedkeuring van het homohuwelijk, vijf jaar geleden, door hetzelfde Hooggerechtshof.