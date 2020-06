Grens met Nederland volledig open in grensgemeente Essen

Op 4 juni werden de wegversperringen aan de 30 grensovergangen in Essen al verwijderd. De politie schakelde toen over van vaste naar mobiele controles en familiebezoek over de grens was toen weer toegestaan. Ook winkelen werd de dag erna toegelaten. Voor de rest moest je een goede reden hebben om de grens over te steken. Daar komt vandaag verandering in.