Groen-witte grondmarkeringen moeten omgeving Ekerse scholen veiliger maken

Sinds april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidie van de Vlaamse overheid krijgen voor kleine maatregelen die de verkeersveiligheid aan scholen moeten verbeteren. De stad Antwerpen greep deze kans om, in samenwerking met het districtsbestuur, een proefproject uit te rollen aan alle schoolomgevingen in Ekeren. Door de groene wegmarkeringen en de witte letters moet de aanwezigheid van een school meer opvallen. “Scholen draaien momenteel niet op volle toeren, het is er dus ook qua verkeer iets minder druk dan gewoonlijk”, zegt de Antwerpse schepen voor onderwijs Jinnih Beels (SP.A). “Maar we hopen dat vanaf volgend schooljaar alle leerlingen weer normaal naar school zullen kunnen gaan. Dat moet natuurlijk ook veilig gebeuren. Met deze grondmarkeringen maken we alle weggebruikers ervan bewust dat ze hier extra voorzichtig moeten zijn, een belangrijk onderdeel in een meer verkeersveilige schoolomgeving.”