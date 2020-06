Veel Fransen komen naar ons land om spullen te kopen die hier goedkoper zijn, voor anderen is een tripje naar België een uitstap. Tuincentrum Floralux in Dadizele heeft in normale omstandigheden 50 procent Franse klanten, die in het voorjaar met heel veel plantgoed de grens oversteken. Vanaf vanmorgen mocht het weer, en de Fransen waren meteen enthousiast van de partij.