Hema lijkt gered: deal over schulden geeft winkelketen weer ademruimte

De keten is dus voorlopig gered, maar voor het personeel volgt nu wel nog een periode van onzekerheid. Als de deal rond is, volgt namelijk een besparingsronde. De kans is ook reëel dat Hema zal worden overgenomen. Onder meer Mirage Retail Group, het moederbedrijf boven de winkelketen Blokker, toont in elk geval concrete interesse.