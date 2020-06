Horeca Oudenaarde ziet af, maar liefst 12 zaken gesloten: “We moeten door deze moeilijke periode”

Volgens burgemeester De Meulemeester ligt niet alles in de handen van het stadsbestuur maar kunnen ze wel een beetje helpen. “De horeca is het kloppend hart in het centrum van de stad, maar wij hebben niet op alles vat. De huurprijzen, de nodige afnames van drank per maand, daar kunnen wij niets aan doen.”

Wel wil de stad helpen om meer mensen te lokken naar de markt. “Wat we wel kunnen is zoveel mogelijk beweging krijgen in de stad, dat waren we sowieso al van plan. De bedoeling is dat er deze zomer een grote pop-up bar komt op de markt, dat zal zeker al positief zijn.” We zullen samenzitten met de horeca-uitbaters om te kijken wat er nog kan. We zitten in een moeilijke periode maar we moeten daaruit raken.