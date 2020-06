Jeuk en krabben geblazen: veel processierupsen in natuurgebieden van Limburg gespot

De processierupsen zijn nu volop actief en de nesten worden gemaakt op dit moment. In de woongebieden is er goed preventief bestreden en is er relatief weinig last. Maar in de natuurgebieden - waar er niet preventief bestreden wordt - is dat anders, zegt burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open VLD). Hij kreeg al heel wat klachten binnen, vooral uit Opoeteren en Neeroeteren. "De laatste 2 weken krijgen we van mensen die op de fiets- en wandelpaden geweest zijn meldingen binnen. Ze zeggen dat alle eikenbomen eigenlijk vol zitten met processierupsen."