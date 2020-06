Katje Lee met vliegtuig op weg naar Peru, in augustus mag het terugkeren

Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder FAVV klinkt in een persbericht tevreden met de afloop, maar hij waarschuwt ook: “We zijn blij met de positieve afloop van deze zaak. Toch moet iedereen hieruit de juiste les leren: hondsdolheid is één van de dodelijkste virussen ter wereld en het is absoluut noodzakelijk om deze ziekte geen kans te geven."

"Daarom hebben we een strenge Europese regelgeving en willen we te allen tijde vermijden dat huisdieren illegaal meegebracht worden en zo de ziekte zouden meebrengen", zegt Diricks nog. "Dit is een kwestie van bescherming van de volksgezondheid én de dierengezondheid. Iedereen moet zich bewust zijn van dit risico en zich aan de regels houden."