Liveblog: 75-plussers kunnen mondmasker afhalen, grenzen weer open, Brussels Airlines herneemt vluchten

In China werden er de afgelopen 24 uur weer 49 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. 36 positieve tests kwamen uit Peking. In de Chinese hoofdstad zijn nog eens tien residentiële gebieden in quarantaine geplaatst. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt.

De stad stelde nieuwe besmettingen vast in een markt in het noordwesten van de hoofdstad, in het district Haidian. Vorige week was al een grote markt in het zuiden van de stad gesloten, in het district Fengtai. Elf residentiële wijken in die sector werden ook in quarantaine geplaatst.