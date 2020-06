Franse president Macron: "Onbuigzaam tegenover racisme, maar we gaan geen namen uit onze geschiedenis wissen"

Het antiracismeprotest na de dood van Floyd is her en der uitgemond in een soort "beeldenstorm", waarbij standbeelden van voor sommigen controversiële figuren uit de koloniale periode van hun sokkel werden gehaald.



Onder meer in de Verenigde Staten gingen de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus (die het startschot gaf voor de kolonisatie van het huidige Latijns-Amerika en daarbij hardhandig te werk ging tegen de inheemse bevolking) en enkele Britse kolonisatoren tegen de vlakte. In ons land uit het protest zich in het bekladden of vernielen van standbeelden van koning Leopold II. En in Engeland moet ook ex-premier Winston Churchill eraan geloven, omdat hij een racist zou zijn geweest.

Een dergelijke aanval op standbeelden wil Macron in eigen land niet zien. En, was hij duidelijk: de Franse republiek zal geen standbeelden van koloniale figuren verwijderen. "We gaan geen enkel spoor en geen enkele naam uit onze geschiedenis wissen." Volgens de Franse president moeten de Fransen met een zekere "helderheid" naar hun geschiedenis kijken, alsook naar hun relaties met Afrika (Frankrijk heeft verschillende kolonies gehad op het Afrikaanse continent). Het doel moet de waarheid zijn, zei hij, en niet "ontkennen wie we zijn".