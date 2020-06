Na de schattenjacht in de Rocky Mountains: mag je bij ons een vondst houden? En wat is volgens de wet een "schat"?

Als je schat op zolder of ergens anders op privédomein vindt, dan gelden andere regels. Lees even mee in het Burgerlijk Wetboek, artikel 716: "De eigendom van een schat behoort aan wie hem in zijn eigen erf vindt; wordt de schat in eens anders erf gevonden, dan behoort hij voor de ene helft toe aan de vinder en voor de andere helft aan de eigenaar van het erf."