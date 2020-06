Socialisten brengen verslag uit van hun "snuffelronde" met 10 partijen: "Premier Wilmès moet nu aan zet komen"

Hoe staat het nu met die federale regeringsonderhandeling?

Op dit moment hebben we een minderheidsregering met Open VLD, CD&V en MR, onder premier Sophie Wilmès (MR). Die minderheidsregering kwam er om de coronacrisis aan te pakken, en zal dus ook de geschiedenisboeken ingaan als “coronaregering”.

Nu de acute aanpak van de crisis is gebeurd, willen de meeste partijen ten laatste tegen september een nieuwe regering op de been brengen, deze keer met een meerderheid in het parlement. Die volwaardige regering moet dan het “relancebeleid” na de crisis uitwerken.

Exact een maand geleden begonnen de voorzitters van de socialistische partijen, Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS), een verkennende “gespreksronde” met alle partijen behalve Vlaams Belang en PVDA.

Die is sinds vorige week afgelopen, maar op vraag van Wilmès komen de socialisten nu pas met hun verslag. De premier wilde eerst nog de laatste vergadering over steunmaatregelen - vorige week vrijdag - afhandelen. De socialisten schuiven haar nu ook naar voren als de logische keuze om de formatiegesprekken over te nemen.