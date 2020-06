Meubelgigant Ikea wil coronasteun terugbetalen: “Financiële impact was minder groot dan gedacht”

Ikea moest door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in verschillende landen zijn winkels sluiten. Het bedrijf had een zware impact op zijn financiën verwacht, maar dat viel achteraf goed mee, staat in een persbericht van het moederbedrijf.

En ook voor de toekomst heeft Ikea goede hoop, meldt het bedrijf. Bijna 90 procent van alle winkels zijn weer open, de klanten keren ook terug, en daarbij kopen ze ook nog altijd online. Ikea heeft daarom beslist dat het geen overheidssteun meer nodig heeft en dat het zelfs van plan is om de steun die het gekregen heeft, terug te betalen.

Het is niet duidelijk hoeveel steun Ikea gekregen heeft. De maatregelen verschillen ook van land tot land. In ons land konden bedrijven die verplicht moesten sluiten een beroep doen op een overbruggingspremie en op tijdelijke werkloosheid voor hun personeel.

Ikea heeft acht vestigingen in ons land, onder meer in Zaventem, Hasselt en Gent.