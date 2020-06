UZ Leuven plant als eerste in EU nieuw type draadloze minipacemaker in dat 2 keer zoveel patiënten kan helpen

De ontwikkeling van de draadloze pacemaker in 2009 was een grote revolutie in de geschiedenis van de pacemaker. Het was de eerste grote stap vooruit sinds de klinische introductie van de pacemaker in de jaren zestig.

Wereldwijd werden tot nu toe 35.000 Micra-systemen geïmplanteerd. Het UZ Leuven startte in 2015 als eerste Belgische ziekenhuis met de plaatsing van de minipacemaker. Intussen is het in België het ziekenhuis met de grootste ervaring met Micra’s en in Europa behoort het tot de top vijf.

De technologie is in België nog niet terugbetaald: voorlopig financiert het UZ Leuven met eigen middelen het toestel voor de patiënt.

Het UZ Leuven heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe pacemaker. De nieuwe generatie is intussen bij twee patiënten geplaatst. Beide operaties verliepen vlot en de patiënten stellen het goed.

Voorlopig wordt het nieuwe type zoals gezegd alleen gebruikt in het kader van klinische studies, nadien zal, als alles naar wens verloopt, de nieuwe pacemaker meer algemeen gebruikt worden.

Intussen is vandaag ook in het UZ Brussel een draadloze minipacemaker van het nieuwe type bij een eerste patiënt ingeplant.