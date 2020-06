Miljoenenstad Chennai in India gaat weer in lockdown, Delhi bouwt weer treinen om tot ziekenhuizen

Nog een opvallend succes is er in Dharavi -de grootste sloppenwijk ter wereld, bekend van de film "Slumdog Millionaire". Social distancing is daar een illusie, want nergens ter wereld wonen mensen dichter bij elkaar dan in Dharavi en er werd gevreesd voor een enorme uitbraak van het virus. Meer dan 700.000 van het miljoen inwoners van Dharavi -een onderdeel van de stad Mumbai- is echter gescreend door medici en zieken werden geïsoleerd. Het aantal besmettingen is nog slechts een derde van dat begin mei en meer dan de helft van de patiënten is aan de beterhand. Dharavi doet het zelfs beter dan andere wijken in Mumbai en zou een voorbeeld kunnen worden voor favela's in Brazilië of shanty towns in Zuid-Afrika, aldus de krant The Times of India.

Experten spreken dan ook van "diverse epidemies" in het enorme land en vragen de overheden om een aanpak verschillend per regio om het virus in te dijken zonder de hele economie onderuit te halen.