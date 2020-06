Onderzoek naar verleden wolhandkrab in Nete: "Tijdens de oorlog zouden mensen de krabben hebben gegeten"

In 1912 kwam de krab voor het eerst aan in Duitsland en rond 1930 in de Schelde. Er zaten maar enkele dieren in de Schelde, terwijl er miljoenen krabben in het Netebekken zitten. Het verhaal staat in Gazet van Antwerpen. "De mensen die mij aanspraken, hadden hun informatie van horen zeggen. Dat zette me aan het denken of de krabben effectief tijdens de oorlog al massaal in de Nete zaten en werden opgegeten of dat het een recent verschijnsel is", vertelt onderzoeker Jonas Schoelynck in het programma "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen.