Op stap met klusjesman Leo Schippers in het weer geopende Schipperskwartier: "We verwachten een toeloop"

Ook voor Leo Schippers is de dag vroeg begonnen. Hij onderhoudt zo'n 70 kamers die verhuurd worden aan prostituees in het Schipperskwartier in Antwerpen. "Om 6.30 uur hebben we het kantoor opengemaakt en toen stonden de meisjes al te wachten", vertelt hij. "Eerst controleren we of ze geen koorts hebben en dan krijgen ze een pakket met allerlei spullen die ze moeten gebruiken in hun kamer." In dat pakket zitten onder meer mondmaskers, handgel en ontsmettingsmiddel voor bijvoorbeeld alle klinken. Ook de affiches van de stad Antwerpen, die ook in horecazaken en winkels werden verspreid, hangen overal aan de ramen en in de kamers.