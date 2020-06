Opnames populair Eén-programma "Dertigers" kunnen starten: "En ja, we mogen kussen"

De opnames van het nieuwe seizoen van "Dertigers" werden voor onbepaalde tijd uitgesteld door de coronacrisis. Maar vanaf 6 juli staan de acteurs weer samen op de set, amper enkele weken later dan voorzien. De opnames zullen gebeuren op basis van het protocol dat binnen de productiesector is afgesproken, en met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Naarmate de maatregelen evolueren, zullen ook intiemere scènes gespeeld worden, waarbij acteurs dichter bij elkaar kunnen komen.

De kleine vertraging bij de opnames zal geen impact hebben voor de geplande uitzenddatum: seizoen drie van "Dertigers" wordt nog steeds in het voorjaar van 2021 verwacht. "Heel fijn dat we opnieuw mogen draaien", reageert actrice Kim Van Oncen, Saartje in "Dertigers" bij Marathonradio op MNM. "Het zal er anders aan toe gaan dan we gewend waren. Maar nu we allemaal in bubbels van 10 mogen zitten, is er weer veel mogelijk. Als we privé allemaal wat voorzichtig en verantwoordelijk zijn, dan kunnen we in die groep van 10 ons werk doen."