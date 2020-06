Opnieuw klas in quarantaine in Brugge

Vorige week was een klas uit het eerste leerjaar in Brugge al in quarantaine geplaatst. En in de regio Roeselare is onlangs een creche gesloten omdat een van de kinderen besmet was. Kinderarts Inge Mathijs van AZ Delta in Roeselare is niet verbaasd dat nu regelmatig groepen peuters, kleuters of lagere schoolkinderen terug thuis moeten blijven. "Sedert enkele weken wordt een nieuwe strategie gehanteerd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maar bij die kinderen is het zo dat de anderhalve meter niet verplicht is."

Kinderen maken doorgaans een zeer milde vorm van covid 19 door maar toch moeten ze 14 dagen thuis blijven. "De incubatietijd bedraagt 2 tot 10 dagen. Pas twee dagen voor de eerste symptomen opduiken, test men positief", zegt dokter Mathijs. "Dat wil zeggen dat je intussen wel mensen kan besmetten. Daarom zijn die twee weken absoluut nodig om verspreiding te voorkomen."