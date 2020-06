Pelt krijgt vogelvriendelijke windturbines

Het windpark in Pelt zal bestaan uit drie windturbines met een elektrisch vermogen van 4,0 tot 4,5 MW, een rotordiameter van 145 meter en een hoogte van 170 meter. Twee van de drie turbines worden gebouwd op terreinen van zinksmelter Nyrstar en naburig bedrijf Velbo. Het windpark zal stroom kunnen leveren voor zo'n 8.000 gezinnen.

De uitbater van het windpark zal er ook voor zorgen dat de turbines vogelvriendelijk zijn. Pelt ligt op de route van heel wat trekvogels en daarom is er geïnvesteerd in een systeem dat vogelvriendelijk is, zegt projectleider Dries Van Hooydonk van Storm. "Er wordt een link gelegd met de neerslagraders van het KMI en van de Vlaamse Milieumaatschappij in Houthalen-Helchteren. Die radars kunnen grote groepen vogels in de lucht detecteren en als ze dat doen vallen de turbines automatisch stil".



Het is ook voor het eerst dat een windturbinepark zo kort bij een militaire radarinstallatie mag gebouwd worden. De radar van het vliegveld van Kleine Brogel ligt maar 9 kilometer daar vandaan. Daar is heel wat studiewerk en onderhandelen aan vooraf gegaan, zegt Dries van Hooydonck. "We hebben uitgebreid onderzocht wat de effecten van turbines op radars zijn. De Belgische legerleiding heeft zich in de onderhandelingen ook toegeeflijker opgesteld, zonder de veiligheid van het vliegverkeer uit het oog te verliezen uiteraard. En we hebben ook aanpassingen in de radars uitgevoerd. De drie turbines zitten in het radarsysteem geprogrammeerd. Veilig vliegen blijft gegarandeerd". Voordien moesten windturbines minstens op 15 kilometer van een radar staan.