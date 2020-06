Piloot Brussels Airlines na drie maanden weer in de lucht: "Heb het vliegen echt gemist"

Sinds middernacht zijn de grenzen van ons land weer open en mogen we op reis vertrekken met het vliegtuig. Niet alleen goed nieuws voor toeristen, maar ook het cabinepersoneel. Dave van Buynder is piloot en stapt straks terug het vliegtuig op. “Iedereen die gepassioneerd is door zijn job, heeft die gemist. Ik ook. Ik kijk er dus erg naar uit om straks weer te kunnen vliegen."

Drie maanden niet vliegen, je zou voor minder zenuwachtig zijn. Toch valt dat erg goed mee voor de piloot. “Ik zit al twintig jaar in de luchtvaart en heb al wat meegemaakt, dus stress heb ik zeker niet nu.” Toch mag Dave niet zomaar de lucht in. “Normaal moeten we om de zes maanden onze kennis opfrissen, zowel de theorie uit de boeken als de praktijk in de simulator. Dat hebben we de afgelopen twee weken ook gedaan. Alles liep perfect.”