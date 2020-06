Plopsaland ontvangt gezin van terminaal zieke man: "De installaties gingen toch al proefdraaien"

De man heeft kanker en de dokters vermoeden dat hij nog maar twee weken te leven heeft. Zijn laatste wens is om nog eens met zijn twee dochters naar Plopsaland te gaan. "En daar gaan we op in", zegt Plopsabaas Steve Van den Kerkhof. "De attracties draaien nu toch al elke dag proef. En dus mag het gezin meerijden tijdens de testritten vandaag."

Om het gezin een fijne dag te bezorgen moest er toch nog één en ander geregeld worden. "We hebben dit weekend alles geregeld om toch een beetje de magie te laten terugkeren in het park", zegt Van den Kerkhof nog. "We hebben er onder meer voor gezorgd dat de muziek wordt opgezet in het park om toch wat leven in de brouwerij te brengen."