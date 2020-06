Podvis: De WHO, logge praatbarak of nuttig instrument in de strijd tegen een pandemie?

De Wereldgezondheidsorganisatie, of WHO, kreeg in deze corona-tijden behoorlijk wat kritiek te slikken. De organisatie zou te log zijn en niet klaar om crisissen aan te pakken. Ze zou volledig onder de invloed van China staan en daardoor niet altijd of niet snel genoeg correcte informatie over de pandemie geven. Ze zou diplomatieke overwegingen zwaarder laten doorwegen dan de volksgezondheid.

Zijn dat verwijten uit de mond van mensen die internationale organisaties sowieso geen warm hart toedragen of is er wel degelijk iets van aan? Els Aeyels sprak erover met Sara Van Belle van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, met onze correspondente in China, Leen Vervaeke, en met Tom Auwers, die aan het hoofd staat van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.