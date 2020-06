Privémuseum in Uikhoven opent de deuren: “Ik heb 1,5 jaar alles verzameld over de brandweer”

De start van de tentoonstelling is een klein beetje uitgesteld. Normaal wilde Ivo Smeets zijn museum op erfgoeddag in april openen. Maar geen enkel museum heeft toen bezoekers kunnen ontvangen door de coronacrisis. Vandaag is het eindelijk wel zover.

Elk jaar gaat de tentoonstelling over een ander onderwerp, deze keer is de brandweer aan de beurt. Ivo Smeets: “Ik heb zelfs materiaal over de brandweer uit 1850. Zo’n anderhalf jaar lang ben ik bezig geweest met alles te verzamelen.”