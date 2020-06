Schadefonds voor inwoners aan de kust die schade oplopen door transmigranten

Het gebeurt regelmatig dat transmigranten inbreken in leegstaande huizen en strandcabines om er te overnachten. Inwoners die daardoor schade hebben, kunnen maximum 500 euro schadevergoeding krijgen uit het schadefonds. CEO Rik Goetinck van de haven Zeebrugge: "We zouden kunnen redeneren, we zijn daar niet schuldig aan, integendeel we zijn zelf slachtoffer. Maar aan de andere kant is een goede relatie met de inwoners rond de haven zeer belangrijk, dus hebben we niet lang getwijfeld om daarin mee te stappen."