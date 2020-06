Schoenenverkoopster vindt eigen benen op reclame van een ánder schoenenbedrijf: “Even schrikken, dit is plagiaat”

Het was even schrikken voor Micheline en haar collega’s, toen ze ontdekte dat een grote internetwinkel de benen van Micheline gebruikte als campagnefoto. “We hadden foto’s van mijn benen en schoenen genomen om de winkel te promoten op sociale media. Een paar dagen later ben ik wat aan het surfen en zie ik m’n eigen benen staan, maar dan als campagnefoto van een ándere winkel. Ik herkende mijn eigen benen onmiddellijk, en ik schrok er toch even van. Het zullen mooie benen zijn, en de schoenen vielen blijkbaar ook in de smaak”, lacht Micheline.

Hoewel Micheline gevleid is door de aandacht, is ze niet blij dat het bedrijf de foto in kwestie zonder toestemming overnam in haar campagne. “Ik vind het heel straf dat zo’n bedrijf zich schuldig maakt aan plagiaat”, vertelt de schoenenverkoopster. “Wij doen de moeite om een fotograaf in te huren en foto’s te maken, en zij gaan er gewoon mee lopen. De uitbaatster van onze winkel heeft stappen ondernomen.” Intussen heeft het bedrijf de foto van zijn website gehaald en excuses aangeboden aan de schoenenwinkel in Sint-Truiden.