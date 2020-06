Is een diploma hoger onderwijs zijn tijd en geld waard? Arbeidseconoom Stijn Baert: "Weinig investeringen zijn beter"

Voor studenten die boven hun boeken even een dipje hebben: weet dat je per geslaagd studiejaar later 5 tot 8 procent meer zal verdienen dan gemiddeld. En dat een diploma hoger onderwijs je meteen 15 tot 20 procent extra loon oplevert, afhankelijk van welk diploma je hebt. "Diploma's die leiden naar een knelpuntberoep, zoals ingenieurs of gezondheidswetenschappen leveren meer op dan diploma's in de menswetenschappen. Er is minder vraag naar die diploma's, dus de kans is groter dat je onder je niveau wordt tewerkgesteld. Maar werkgevers zijn voor sollicitaties altijd meer geneigd om kandidaten met een masterdiploma uit te nodigen, ook al gaat het om een job op bachelorniveau."

Wie geen opleiding in het hoger onderwijs start, begint sneller te werken, en verdient sneller geld. "Die groep kan in principe sneller promotie maken. Maar met een hoger diploma op zak krijg je een hoger startloon, en stijgt je loon ook sneller. Dat verschil been je zonder diploma niet zomaar bij", zegt Baert. "Maar we mogen niet vergeten dat niet iedereen een hoger diploma kan behalen, dan verliest het sowieso een deel van zijn waarde. Al is de wetenschap duidelijk: weinig investeringen bieden zo'n grote garantie op rendement dan een diploma hoger onderwijs."