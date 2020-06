Taxichauffeurs niet welkom in aankomsthal luchthaven Zaventem

Maar daar zijn de taxichauffeurs het niet mee eens. "Normaal sta je klaar met de naam van de klant en zie je elkaar meteen. Nu moeten we allebei langer zoeken. Het is ingewikkelder," zegt een vrouwelijke chauffeur. Ook haar mannelijke collega staat haar bij. "Nu is het nog kalm, maar als het drukker wordt, gaat het een groter probleem zijn." Een ander chauffeur denkt ook al verder. "Op dit moment is het nog aangenaam weer, maar ik kan me voorstellen dat dat minder aangenaam is als het frisser wordt."