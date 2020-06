Test met stroomstootwapens bij Limburgse politie is verlengd tot eind december

In de politiezone Carma is het wapen al twee keer gebruikt. Marleen Smeyers van Carma: “In december vorig jaar hebben we het ingezet in een situatie waarin de verdachte mogelijk gevaarlijk was. Door het stroomstootwapen te gebruiken hebben we deze persoon kunnen uitschakelen, zonder dat we een vuurwapen moesten gebruiken. ” Soms kan de taser ook een kalmerend effect hebben. “Vorig jaar hebben we iemand kunnen laten bedaren toen de agenten ermee dreigden”, vertelt Marleen Smeyers.