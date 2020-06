Toeristen uit het buitenland zijn opnieuw welkom in Limburg: uitbater jachthaven De Spaanjerd is opgelucht

Tot nog toe mochten buitenlanders niet naar België komen om hier te blijven logeren. Dat was een probleem voor veel campings en jachthavens in Limburg, want hier komen veel toeristen uit Nederland en Duitsland. Dat is ook het geval in jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi. 70% van hun klanten komen van over de grens. Koen Prikken van De Spaanjerd: “Hier in deze regio zijn altijd veel mensen uit Nederland en Duitsland. De coronamaatregelen hebben voor problemen gezorgd voor veel mensen en handelaars hier. We zijn heel content dat alles vanaf vandaag opnieuw zijn normale gang kan gaan.”