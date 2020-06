Tomorrowland maakt volledige line-up van digitale editie bekend én toont eerste beelden van virtuele podia

Deze artiesten hebben hun aanwezigheid op het digitale festival al zeker bevestigd: Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto en Timmy Trumpet. Voor het tweedaagse online festival is er een digitale wereld ontwikkeld, met behulp van 3D-technologie.

Naast de volledige line-up licht Tomorrowland vandaag ook een tipje van de sluier op over dat virtuele festivalterrein. Een uitgebreid hoofdpodium, in het thema "The reflection of love", wat al voorzien was voor de editie van 2020, is een opvallend decor. Daar staan de grootste namen uit de EDM-wereld geprogrammeerd.

Wie Tomorrowland ooit al heeft bezocht, zal enkele kenmerkende podia in virtuele vorm zeker herkennen, waaronder Atmosphere (het technopodium met onder meer Amelie Lens), Core (programmeert vooral house en techno met onder andere Charlotte de Witte en Joris Voorn) en de Freedom Stage (met onder andere Claptone en Coone voor fans van de hardstyle). Een creatief team heeft ook drie nieuwe virtuele podia ontworpen. De ticketverkoop start donderdag. Tomorrowland around the world loopt op 25 en 26 juli, telkens van 16u tot 1u 's nachts.