Treinen rijden opnieuw tussen Kortrijk en Poperinge: "Sneller dan verwacht"

Vanmorgen raakte een vrachtwagen in Menen een bovenleiding met zijn kraan, toen hij de overweg overreed. Het zag ernaar uit dat de technische ploegen een nachtje zouden moeten doorwerken om de schade te herstellen. Maar al bij al viel de schade nog mee. Sinds 19.15 uur rijden de treinen er weer normaal.

Volgens Frédéric Petit van Infrabel konden ze de beschadigde bovenleiding sneller herstellen dan verwacht. "Bij de aanrijding was de bovenleiding van het ene spoor verwikkeld in de bovenleiding van het andere spoor. Dat was een serieus kluwen en onze mensen moesten dat er eerst uit krijgen. Nu, dat verliep vlotter dan eerst gedacht. De schade bleek trouwens ook mee te vallen. Daardoor is er geen avond- en nachtwerk aan te pas gekomen."