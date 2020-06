TUI biedt klanten met enkel een vliegticket naast voucher ook mogelijkheid tot terugbetaling

Tot op heden biedt TUI België zijn gedupeerde klanten standaard een voucher aan, naar analogie met de regeling die in de reissector bestaat voor pakketreizen. Deze voucher is een jaar geldig. Wordt die waardebon voor het einde van die termijn niet gebruikt voor de betaling van een andere vlucht, dan betaalt TUI zijn klant alsnog terug.

Voor reizigers die een pakketreis hadden geboekt, verandert er voorlopig niets. Zij kunnen enkel een voucher aanvragen. Reizigers die enkel hun vliegreis via TUI hadden geboekt, krijgen de keuze tussen een voucher en de terugbetaling van het ticket. Ook wie sinds het begin van de coronacrisis oorspronkelijk een voucher had gekregen van TUI, kan die nu inruilen voor een terugbetaling in geld. "We volgen hiermee de regels van de federale overheid, die zijn er voor pakketreizen en niet voor vluchten. Maar dat geld zal niet meteen gestort worden: mensen krijgen de vraag en de keuze, tussen de voucher of terugbetaling. Natuurlijk hopen we dat mensen een eventuele voucher aanvaarden, en komende zomer of dit najaar nog gebruiken om te reizen", zegt Piet Demeyere van TUI.

TUI laat nog weten dat het uitgebreid zal communiceren over de omruilprocedure. Het zal nog enkele weken duren voor klanten hun dossier kunnen indienen. TUI vraagt zijn klanten om wat geduld: het bedrijf wil voorrang geven aan dossiers van klanten die op korte termijn op vakantie zullen vertrekken. "We gaan ons systeem om een compensatie aan te vragen zo veel mogelijk digitaal organiseren, dus het heeft geen zin om ons nu al massaal telefonisch te contacteren of onze kantoren hiervoor te bezoeken", aldus TUI.