Vogels voederen in de winter helpt vooral de vrouwtjes

Bij de mannetjes van de koolmees vonden de onderzoekers geen verschil in de mate waarin ze hun lichaamstemperatuur verminderden, of ze nu bijkomende voeding hadden gekregen of niet.

"We denken dat dit komt omdat de mannetjes dominant zijn, en ze erin slagen om voldoende voedsel te bemachtigen, onafgezien van hoeveel er beschikbaar is. De vrouwtjes daarentegen zijn ondergeschikt en hebben niet als eerste toegang tot voedsel. Als er maar een beetje voedsel is, hebben de mannetjes voorrang en zorgen ze ervoor dat ze genoeg eten om een hoge lichaamstemperatuur te kunnen handhaven", ze Johan Nilsson, een bioloog aan de universiteit en de corresponderende auteur van de studie.

De studie werd uitgevoerd in de winter in Vombs Fure, een bos met naaldbomen in de buurt van Lund. In een deel van het bos hingen de onderzoekers voedersilo's, in een ander deel kregen de vogels geen bijkomende voeding. De onderzoekers maten en vergeleken vervolgens de lichaamstemperatuur 's nachts van de vogels.

Johan Nilsson wijst erop dat de studie uitgevoerd werd in een bos, en dat het dus niet zeker is of het voeden van vogels in steden in het algemeen altijd goed is.

"Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat vrouwtjes in de natuur er voordeel bij hebben dat ze in de winter gevoed worden", zo zei hij.

De studie van Nilsson en zijn collega's is gepubliceerd in Biology Letters. Dit artikel is gebaseerd op een perstekst van de Universiteit van Lund.