Vossen in illegale klemmen in Rotselaar en Lubbeek: "Dierenvallen zijn nochtans verboden"

Hoewel het verboden is om klemmen uit te zetten, vindt Mathieu er op wekelijkse basis. "Tien dagen geleden is er ook al een vos gestorven in natuurgebied de Spicht in Lubbeek door een wolvenklem. Maar ook in Borgloon, in Limburg, hebben we onlangs een kat in een klem gevonden. Wekelijks krijgen we zo'n meldingen binnen. Omdat zulke klemmen zelfs niet meer verkocht mogen worden, zijn het vaak oude, verroeste exemplaren, waardoor dieren nog extra lijden."

De politie onderzoekt de zaak in Rotselaar. Als ze de dader vindt, kan die zich aan hoge boetes verwachten. Maar wat mogen we dan wel doen om onze kippen te beschermen? "Er zijn veel nieuwe methodes om vossen en steenmarters uit je kippenren te houden", vertelt Mathieu. "De beste methode is nog altijd de kippen ophokken 's nachts. Maar er bestaan ook hokken met automatische deurtjes, die 's avonds vanzelf sluiten. Je kippenren overdekken kan ook nooit kwaad."