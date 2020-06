De maatwerkbedrijven of beschutte werkplaatsen, waar mensen met een beperking of een arbeidshandicap werken, hebben een webshop geopend. Maatwerkbedrijven werken meestal als onderaannemer voor andere bedrijven maar ze maken ook hun eigen producten. En die worden nu te koop aangeboden op de website handymade.be. Klanten kunnen er onder meer geschenkboxen, kersenpitkussentjes, maar ook tuinmeubilair of mond- en spatmaskers bestellen.