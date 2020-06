West-Vlamingen steken voor het eerst weer grens met Frankrijk over

Willem uit Wevelgem stond op voor dag en dauw en vertrok vanmorgen om 4 uur al naar zijn vakantieverblijf in de Ardèche. Aan de grens kwam hij toch nog even terecht in een hindernissenparcours: "Er stonden nog obstakels. Ook de tentjes voor de douaniers en de politie waren nog niet afgebroken, maar je kon er gemakkelijk rond rijden, zonder controle."

Luisteraar Jeannot maakt de omgekeerde beweging. Zij is vanuit Frankrijk onderweg naar haar kinderen in Vlamertinge bij Dadizele. Ze zal hen voor het eerst in zes maanden terugzien. "Ik zal terug zijn tegen dat ze klaar zijn met werken. Ik weet niet of we het zullen kunnen laten om een zoen te geven. Maar ik denk dat we toch minstens gaan knuffelen, het is al te lang geleden dat we elkaar nog hebben gezien."