Zwemmen in recreatiedomeinen kan lang nog niet overal

De enige zwemvijvers waar dit weekend gezwommen werd in Oost-Vlaanderen zijn Vosselare Put in Deinze en De Gavers in Geraardsbergen. Op beide plaatsen waren redders aanwezig. In Vosselare Put mag je alleen zwemmen als je een abonnement hebt en als de groene vlag daar wappert. Het grote publiek dat beslist om een namiddag te gaan zwemmen, kan er nog niet terecht. In De Gavers in Geraardsbergen kan dat wel, maar je moet reserveren en de kleedhokjes zijn niet open.

Op domein Blaarmeersen In Gent, De Ster in Sint-Niklaas of in het zwembad van De Gavers Geraardsbergen, het zwembad van Puyenbroeck in Wachtebeke en De Warande In Wetteren, mag je nog niet zwemmen. Dat zal pas kunnen vanaf 1 juli in een volgende fase van versoepeling van de coronamaatregelen.

In recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare is het ook nog afwachten of je een duik mag nemen in het water, daar moet de Vlaamse Milieumaatschappij nog bekijken of de waterkwaliteit goed genoeg is om er te zwemmen. Als die goedkeuring komt, zal je er ook kunnen zwemmen vanaf juli.