Zwemvijver Zilvermeer weer open

Het zonnige weer lokte vandaag zo'n 100 mensen naar het Zilvermeer. Daar is de zwemvijver opnieuw open. "Normaal is het hier altijd heel druk en ligt iedereen dicht bij elkaar. Nu is het wel fijn dat je wat meer ruimte hebt ", zegt Yana Derboven, één van de dagjestoeristen. "Iedereen houdt zich ook goed aan de regels." Ook Niels Geuns dook al in het water. "Het water voelt koud aan maar het is super proper omdat er lange tijd niemand heeft gezwommen", voegt hij eraan toe. De redders zijn weer op post. Die kregen de afgelopen weken een update van de veiligheids- en reanimatievoorschriften in coronatijd. De kleedkamers en douches blijven op advies van de veiligheidsraad nog gesloten. Ook de waterglijbanen in het Zilvermeer blijven voorlopig dicht.