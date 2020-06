“Met spijt in het hart”, maar geen jaarmarkt in Leuven

7 september 2020 zal een stuk rustiger zijn dan verwacht. Want de geplande jaarmarkt van Leuven zal dan niet doorgaan. “Elk jaar zakken begin september zo’n 150.000 mensen af naar Leuven voor de jaarmarkt. Iedereen die er ooit al eens geweest is, beseft dat de organisatie van een jaarmarkt zoals we die kennen geen optie is zolang het coronavirus nog aanwezig is. We moeten het evenement dus definitief annuleren. Met spijt in het hart”, zegt burgemeester Ridouani.