Aanhouding bevestigd van schoonbroer en zus van Khalid Bouloudo in gijzelingszaak Genkse tiener

Vanmorgen moesten El Haski en zijn vrouw, een zus van spilfiguur Khalid Bouloudo, voor de raadkamer verschijnen. El Haski wordt ervan verdacht ook één van de leidende figuren te zijn in de gijzelingszaak. El Haski was uit de gevangenis overgebracht, zijn vrouw was niet aanwezig.

De raadsman van El Haski, Hans Valkenborg zegt dat zijn cliënt niets met de gijzeling van de Genkse jongen te maken heeft: "We hebben gevraagd mijn cliënt in vrijheid te stellen, omdat er volgens mij onvoldoende aanwijzingen zijn voor zijn schuld. Het dossier telt ongeveer 1.500 pagina's en ik zie de naam van mijn cliënt maar voorkomen op drie pagina's."

De advocaat van de echtgenote van El Haski wilde na de zitting van de raadkamer geen commentaar kwijt. Later werd bekend dat de raadkamer de aanhouding van de twee bevestigd heeft.



Intussen is een verdachte die eerder onder voorwaarden was vrijgelaten, nu weer aangehouden. Het gaat om één van de drie Antwerpse broers in dit gijzelingsdossier. De twee andere broers zijn wel aangehouden gebleven, deze derde was dus onder voorwaarden vrij. Maar er zou bij hem geld zijn gevonden waarvan vermoed wordt dat het een deel van het losgeld is. Ook deze verdachte blijft aangehouden, zo besliste de raadkamer.