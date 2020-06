Afscheid in coronatijd, nabestaanden en zorgverleners getuigen: "Ik kon hem niet alleen laten sterven"

Jeanine Van Reeth woonde sinds januari in een woonzorgcentrum. Kort daarna zat ze in lockdown. Eind maart kreeg ze Covid. Zij is nog wèl op het allerlaatste naar het ziekenhuis overgebracht, maar is daar overleden. Haar dochter blikt terug op haar korte, heftige levenseinde, samen met de verpleegkundige die haar verzorgde in het centrum en de palliatieve arts van het ziekenhuis.