Al meer dan 3.300 handtekeningen tegen het kappen van een oude linde in Deurne

"We dachten eerst nog dat hij zou mogen blijven staan", zegt Nina Aerts die vanuit haar woning recht op de oude linde kijkt. "Maar blijkbaar moet hij toch sneuvelen. Dat vind ik zo jammer dat ik met de petitie hoop de kap nog tegen te houden." De boom staat op een terrein van Woonhaven aan de Louis Wanbecqstraat.

Op het terrein is Woonhaven sociale woningen aan het afbreken en er komen 145 nieuwe. "Vroeger konden mensen alleen kijken naar die bomen en het groen, maar was het niet toegankelijk", zegt woordvoerder Jan Hendrickx. "In de nieuwe plannen is een groene binnenplaats voorzien, waar de hele buurt kan van genieten. Alle gekapte bomen zullen dus ook vervangen worden en we zoeken naar de grootst mogelijke exemplaren. Deze oude boom verzetten is onmogelijk."