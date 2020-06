VS-president Donald Trump ondertekent decreet over politiehervorming, zal dat een verschil maken?

De president zei in zijn toespraak in de Rose Garden - dat is de tuin vlakbij het Oval Office in het Witte Huis in Washington - ook dat de overgrote meerderheid van de agenten hun job feilloos doen. "Ze lopen groot gevaar om mensen te helpen die ze nooit ontmoet hebben", zei de president.

Trump wil wel hervormingen in de opleiding van de politie. En er komt een register, waarin de namen worden bijgehouden van agenten die over de schreef gaan.

Toch zal het decreet in de praktijk niet meteen veel veranderen. Het decreet beschrijft de grote principes die moeten worden nagestreefd. Veel politiediensten in de Verenigde Staten zijn lokaal georganiseerd, per stad en per staat. Die volgen hun eigen regels, het presidentieel decreet kan alleen een kader schetsen.

De protestbeweging van Black Lives Matter zal in dit decreet ongetwijfeld ook niet de grote sprong voorwaarts zien, die de demonstranten al wekenlang eisen.